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لبنان

شقير: الإستمرار بالكباش والصراع إستنزاف ما تبقى من إمكاناتِ لدى لبنان

Lebanon 24
14-06-2023 | 06:52
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 غرد الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على "تويتر": " بعد جلسة مجلس النواب لإنتخاب رئيس للجمهورية اليوم والنتائج التي أفضت اليها، ليس أمام القوى السياسية سوى الإلتقاء والحوار لانتخاب رئيس للجمهورية يرضي جميع اللبنانيين، لأن الإستمرار بالكباش والصراع لن يؤديا إلا الى إضاعة الوقت وإستنزاف ما تبقى من إمكاناتِ لدى لبنان، الشحيحة أصلاً".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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