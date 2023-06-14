بالأسماء.. إليكم خارطة تصويت النواب خلال جلسة "إنتخاب الرئيس" اليوم

كان لافتاً حضور 128 نائباً جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية التي عُقدت، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري. ولهذا، وبسبب "اكتمال الحضور"، يمكن من السهل وضع خارطة تقريبية لكيفية توزع الأصوات بين الكتل النيابية.

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وفي ما يلي قائمة بأصوات المقترعين بحسب النتائج التي صدرت اليوم عن الجلسة:

النواب الذين صوّتوا لجهاد أزعور وعددهم 59 صوتاً:

1- ميشال معوّض

2- ميشال الدويهي

3- أديب عبد المسيح

4- وضاح الصادق

5- فؤاد مخزومي

6- مارك ضو

7- أشرف ريفي

8- بلال الحشيمي

9- سامي الجميّل

10- تيمور جنبلاط

11- نديم الجميّل

12- مروان حمادة

13- سليم الصايغ

14- أكرم شهيّب

15- الياس حنكش

16- هادي أبو الحسن

17- ستريدا طوق

18- فيصل الصايغ

19- إيلي خوري

20- وائل أبو فاعور

21- غياث يزبك

22- بلال عبدالله

23- فادي كرم

24- راجي السعد

25- زياد الحوّاط

26- جبران باسيل

27- شوقي الدكّاش

28- جورج عطالله

29- ملحم الرياشي

30- جيمي جبّور

31- رازي الحاج

32- شربل مارون

33- بيار بو عاصي

34- سليم عون

35- كميل شمعون

36- سامر التوم

37- نزيه متى

38- إدغار طرابلسي

39- جورج عدوان

40- نقولا صحناوي

41- غادة أيّوب

42- غسان عطالله

43- سعيد الأسمر

44- سيزار أبي خليل

45- غسان حاصباني

46- ندى البستاني

47- جهاد بقرادوني

48- ميشال الضاهر

49- جورج عقيص

50- نعمة افرام

51- الياس إسطفان

52- جميل عبود

53- أنطوان حبشي

54- غسان سكاف

55- بولا يعقوبيان

56- نجاة عون

57- إبراهيم منيمنة

58- ياسين ياسين

59- فراس حمدان

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النواب الذين صوتوا لفرنجية وعددهم 51 صوتاً:

وفي التالي لائحة بـ43 صوتاً مؤكداً لفرنجية وهي على النحو التالي:

1- نبيه بري

2- علي عسيران

3- ميشال موسى

4- جابر جابر

5- محمد رعد

6- هاني قبيسي

7- أشرف بيضون

8- أيوب حميّد

9- حسن فضل الله

10- قاسم هاشم

11- علي حسن خليل

12- علي فياض

13- عناية عز الدين

14- حسن عز الدين

15- حسين جشي

16- علي خريس

17- رائد برو

18- عدنان طرابلسي

19- جميل السيد

20- جهاد الصمد

21- غازي زعيتر

22- حسين الحاج حسن

23- رامي أبو حمدان

24- قبلان قبلان

25- فادي علامة

26- علي عمار

27- أمين شري

28- محمد خواجة

29- ملحم الحجيري

30- ينال الصلح

31- إبراهيم الموسوي

32- علي المقداد

33- طوني فرنجية

34- فريد الخازن

35- ميشال المر

36- ملحم طوق

37- فيصل كرامي

38- حسن مراد

39- محمد يحيى

40- طه ناجي

41- كريم كبارة

42- آصف ناصر

43- إيهاب حماده

وهنا قائمة بالأصوات التي من المُرجح أن تكون انتخبت فرنجية وعددها: 8 أصوات:

إبراهيم كنعان - سيمون أبي رميا - آلان عون - أسعد درغام - هاغوب بقرادونيان - آغوب ترازيان - جورج بوشيكيان - فريد البستاني أو الياس بوصعب.

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عدد المقترعين بشعار "لبنان الجديد": 8

أحمد الخير - أحمد رستم - عبد العزيز الصمد - وليد البعريني - محمد سليمان - سجيع عطية - عماد الحوت - نبيل بدر.

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المقترع بورقة لصالح قائد الجيش جوزاف عون: العدد 1:

النائب إيهاب مطر

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النواب المقترعون لصالح الوزير السابق زياد بارود: العدد 6

شربل مسعد - أسامة سعد - عبد الرحمن البزري - حليمة القعقور - الياس جرادي - سينتيا زرازير.

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في ما خصّ الورقة الملغاة والورقة البيضاء والظرف الفارغ (عددهم 3):

يرجح أن يكون التصويت بالورقتين الملغاة والبيضاء والظرف الفارغ (عددهم 3)، قد حصل بين النواب التالية أسماؤهم: النائب ملحم خلف - النائب جان طالوزيان - فريد البستاني - الياس بوصعب.

وفي ما خصّ الصوت الضائع، فقد تبين أن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر أبلغ النواب بأن هناك مغلفاً كان فارغاً ولم يكن بداخله أي ورقة، ومن الممكن أن يكون صاحبه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، بحسب الترجيحات.