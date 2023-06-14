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لبنان

في البقاع... أمن الدولة تضبط مواد غذائية وأدوية طبية منتهية الصلاحية

Lebanon 24
14-06-2023 | 07:34
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 قامت دورية لأمن الدولة - مديرية بعلبك الهرمل بمداهمة مستودع في بلدة الفاكهة بالبقاع الشمالي لصاحبه م.م حيث ضبطت مواد غذائية واخرى للتنظيف وأدوية طبية منتهية الصلاحية ومواد أخرى تم التلاعب بصلاحيتها، وذلك بحضور مراقبين تابعين لوزارتي الصحة والإقتصاد .
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وتمت مصادرة المضبوطات بناء لإشارة النيابة العامة.
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