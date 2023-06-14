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لبنان
سفارة لبنان في المانيا تعلن وصول البعثة اللبنانية للمشاركة في اولمبياد برلين الخاص
Lebanon 24
14-06-2023
|
07:44
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أعلنت السفارة اللبنانية في المانيا، ان السفير مصطفى اديب شارك في مراسم استقبال البعثة الاولمبية اللبنانية الخاصة في مدينة Julich الالمانية، التي ستشارك في اولمبياد برلين الخاص في الفترة الممتدة بين 17 و 26 حزيران، ضمن وفود رياضية من 180 دولة، وتُفتتح نشاطاته في "استاد" برلين الاولمبي بتاريخ 17 حزيران القادم.
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كما حضر مراسم الاستقبال رئيس بلدية يوليش Axel Fuchs التي تستضيف البعثة اللبنانية، رئيس البعثة محمد عويدات وحشد من الجالية اللبنانية في المدينة ومسؤولون من الادارة المحلية في المقاطعة والمدينة المضيفة.
والقى السفير اديب كلمة شكر فيها رئيس البلدية واعضاء المجلس البلدي لاستضافة البعثة اللبنانية من رياضيين واداريين وفنيين في مدينة Julich، وأشاد بالرياضيين اللبنانيين الذين يبلغ عددهم 17 للمشاركة في 7 ألعاب اولمبية خاصة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح ورفع اسم لبنان عالياً، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ بها الوطن.
من ناحيته شكر رئيس بلدية "يوليش" السفير اديب ورحّب بالبعثة اللبنانية، مؤكداً رغبته في "تطوير الشراكة مع لبنان في مشاريع مستقبلية، ومنها مشاريع توأمة وتعاون في مجالات متعددة".
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