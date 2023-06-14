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لبنان

جعجع: لو جرت الدورة الثانية لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة

Lebanon 24
14-06-2023 | 07:49
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غرّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على حسابه الخاص عبر "تويتر"، قائلاً: "لو جرت الدورة الثانية اليوم كما كان طبيعياً أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة. ما جرى في مجلس النواب، وبعيداً عن التفاصيل، هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسة اليوم فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل".
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