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لبنان

3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد نهر ابراهيم (صور)

Lebanon 24
14-06-2023 | 08:13
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، وتم معالجة مصابين ميدانياً، أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير على اوتوستراد نهر ابراهيم - جبيل.
 
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حادث

نهر ابراهيم

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