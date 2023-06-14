3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد نهر ابراهيم (صور)

نقل عناصر من الدفاع المدني جريحاً الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، وتم معالجة مصابين ميدانياً، أصيبوا جراء تعرضهم لحادث سير على اوتوستراد نهر ابراهيم - جبيل.

Advertisement