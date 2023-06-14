الجيش يوقف 1194 شخصاً خلال شهر أيار.. والسبب؟

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي:" نتيجة التدابير الأمنية التي اتخذتها وحدات الجيش في مختلف المناطق اللبنانية خلال شهر أيار 2023، تم توقيف 1194 شخصًا من جنسيات مختلفة، لتورّطهم في جرائم وجنح متعدّدة، منها الإتجار بالمخدرات والقيام بأعمال سرقة وتهريب وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودرّاجات نارية من دون أوراق قانونية".وأضاف: "وقد بلغ عدد الأسلحة المضبوطة 102 من مختلف الأنواع، وشملت المضبوطات كميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددًا من الآليات والدرّاجات النارية، بالإضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات".وختم البيان: "سُلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة لإجراء اللازم".