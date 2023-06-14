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لبنان

مكتب العلامة فضل الله يعلن موعد عيد الاضحى المبارك

Lebanon 24
14-06-2023 | 08:50
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أعلن المكتب الشَّرعي للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله انّ يوم الأربعاء الواقع في 28 حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
 
 
 
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