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لبنان
مكتب العلامة فضل الله يعلن موعد عيد الاضحى المبارك
Lebanon 24
14-06-2023
|
08:50
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أعلن المكتب الشَّرعي للمرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله انّ يوم الأربعاء الواقع في 28 حزيران هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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