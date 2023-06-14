طوني فرنجيّة يردّ على جعجع: "هذا ما لم ولن يحصل"

ردّ النائب طوني فرنجيّة على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، وكتب عبر حسابه على "تويتر":

"حكيم!

لو عقدنا ١٠ دورات متتالية لما انتجنا رئيساً!

والسبب ببساطة ان من اختار التقاطع على ازعور يدرك جيداً ان لا حظوظ له.

و كل الغاية من التقاطع على ازعور كانت قطع الطريق على سليمان فرنجيه واقصائه من السباق... وهذا ما لم ولن يحصل".

وكان جعجع غرّد قائلا: "لو جرت الدورة الثانية اليوم كما كان طبيعياً أن يحصل لكان لدينا الآن رئيس للجمهوريّة.

ما جرى في مجلس النواب، وبعيداً عن التفاصيل، هو تعطيل حقيقي وفعلي ليس لجلسة اليوم فقط لا غير، وإنما لانتخابات رئاسة الجمهوريّة ككل".