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لبنان

إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)

Lebanon 24
14-06-2023 | 09:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مسلّحين بينهم إمرأة، أدخلوا المدعو ز.م الى مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك، وهو مصاب بطلقٍ ناريّ، وانتشروا بشكل كثيف في محيط المستشفى، الامر الذي استدعى تدخل قوة من الجيش التي وصلت الى المكان.
 
 
وأضافت مندوبتنا أنّ إشتباكات دارت بين مسلحين والجيش في محيط مستشفى دار الامل.
 
 
ووفق معلومات "لبنان 24"، فإنّ الجيش حاصر مسلّحين داخل احد اقسام المستشفى، وأُصيب الموظف محمد رفاعي خلال الإشتباكات، وحالته حرجة وأُدخل إلى غرفة العمليّات لإجراء عملية جراحية له.
 
 
ويُجري الجيش عملية تفتيش لغرف في المستشفى، بعد عثوره على أسلحة مرمية على الأرض في داخلها، ويشتبه باختباء بعض المسلحين في غرف المرضى.
 
 
وأشارت مصادر أمنيّة إلى أنّه تمّ العثور على سيارة رباعية الدفع مصابة بعشرات الطلقات النارية في محيط إحدى المزارع في بلدة مجدلون، ويُنفّذ الجيش عمليات دهم في المنطقة، وسط انتشار امني كثيف على طول طريق بعلبك الدوليّ ومحيط مستشفى دار الامل الجامعي. 
 
 
هذا وعُلم أنّ أهالي المرضى غادروا المستشفى، بينما هناك البعض منهم لا يزالون محاصرين داخل الغرف.
 
 
 
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