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لبنان

قائد الجيش استقبل نظيره السلوفاكي

Lebanon 24
14-06-2023 | 09:45
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة  قائد الجيش السلوفاكي الجنرال Daniel ZMEKO مع الوفد، وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين.
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قائد

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