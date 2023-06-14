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لبنان

البرلمان الكندي يقر مشروع قانون تسمية تشرين الثاني بشهر التراث اللبناني

Lebanon 24
14-06-2023 | 10:06
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أقر البرلمان الكندي قانون "شهر التراث اللبناني"، وتقرر بموجبه تسمية شهر تشرن الثاني من كل سنة في كندا على أنه "شهر التراث اللبناني".

وكانت النائبة في البرلمان الكندي عن غرب هاليفاكس لينا مثلج دياب تقدمت بمشروع القانون، بعد تعيينها وزيرة للعدل في نوفا سكوشيا في أعقاب انتخابها العام 2013، وتم لاحقا تعيينها وزيرة للهجرة العام 2015.
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وجاء في حيثيات مشروع القانون الذي تقدمت به: "بما أن البرلمان يرغب بالاعتراف والاحتفال بالعلامة التاريخية التي صنعها الكنديون اللبنانيون وما زالوا يبذلونها في بناء المجتمع الكندي، وبما أن الاعتراف والاحتفال بشهر التراث اللبناني في جميع أنحاء كندا من شأنه أن يُشجع الكنديين اللبنانيين على تعزيز تقاليدهم وثقافتهم ومشاركة ذلك مع جميع الكنديين، بناء عليه، نسن الآتي: يمكن الاستشهاد بهذا القانون باسم قانون شهر التراث اللبناني".

وكانت تشكلت لجنة عملت على تحقيق هذه الغاية، من أبرز وجوهها قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس وديع موريس فارس، وتم اختيار شهر تشرين الثاني لأن اللبنانيين يُحيون فيه عيد الاستقلال في لبنان وعالم الانتشار.

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