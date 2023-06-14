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لبنان

العبسي استقبل ضاهر ومدير عام "الصناعة".. هذا ما جرى تداوله

Lebanon 24
14-06-2023 | 10:46
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 استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة النائب ميشال ضاهر والمدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، وبحثا معه شؤونا وطنية وأخرى تتعلق بالطائفة "لاسيما موضوع ابعاد السيد جدعون خلافا للقانون عن موقعه الوظيفي وتداعياته في ظل قناعة تامة من قبل صاحب الغبطة، ان ما قام به جدعون شخصيا ووظيفيا يقع من ضمن ممارسته لصلاحياته القانونية وواجباته الوظيفية كمدير عام"، وفق بيان للبطريركية.
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وقد أطلع ضاهر البطريرك العبسي على أجواء إجتماعه برئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس الثلثاء والذي تم في خلاله إتصال بين البطريرك والرئيس ميقاتي واتفقا على لقاء بينهما في المقر البطريركي بعد انتهاء اعمال السينودس الذي يبدأ في التاسع عشر من الحالي وينتهي في الرابع والعشرين منه للبحث في سبل انهاء المشكلة.
 
وبعد اللقاء، أشار ضاهر الى ان "الموقف الثابت لدى غبطته كما هو موقفنا راسخ لم ولن يتغير وهو نابع من روحية البيان الذي كان قد أصدره العبسي والسادة الاساقفة وطالبوا فيه رئيس الحكومة بالعودة عن قراره".
 
وختم:"اننا نعمل تحت سقف البطريرك لما فيه خير الوطن ومصلحة الطائفة التي ترفض الظلم ايا كان مصدره". 
المصدر: الوكالة الوطنية
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