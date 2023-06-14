مولوي استقبل وزير الإعلام وبحث مع شهيب شؤونا إنمائية

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استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بوزارتي الداخلية والإعلام.والتقى مولوي النائب أكرم شهيب وعرض معه التطورات وشؤونا خدماتية وإنمائية تتعلق بمنطقة الجبل.