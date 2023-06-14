Advertisement

لبنان

مولوي استقبل وزير الإعلام وبحث مع شهيب شؤونا إنمائية

Lebanon 24
14-06-2023 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1077540-638223621145871080.png
Doc-P-1077540-638223621145871080.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، وتم البحث في الأوضاع العامة وشؤون تتعلق بوزارتي الداخلية والإعلام.
Advertisement

والتقى مولوي النائب أكرم شهيب وعرض معه التطورات وشؤونا خدماتية وإنمائية تتعلق بمنطقة الجبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:28 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:09 | 2023-06-14
09:00 | 2023-06-14
06:48 | 2023-06-14
11:48 | 2023-06-14
11:30 | 2023-06-14
11:20 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website