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لبنان

مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-06-2023 | 11:09
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كانَ لافتاً بروز إسم المتعهد جهاد العرب خلال جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، إذ آثر أحدُ النواب الإقتراع للشخصية المذكورة ليشكل مفاجأة مدوية خلال الجلسة. والسؤال، من هو النائب الذي قام بتلك الخطوة؟
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مصادر "لبنان24" كشفت أنّ أحد نواب "التيار الوطني الحر" هو الذي دوّن إسم جهاد العرب على ورقة الإقتراع، مشيرة إلى أنَّ ذاك النائب قام بخديعة أساسها أنه بادر في بادئ الأمر إلى كتابة إسم جهاد أمام من كان بجانبه من زملاء، ثم دوّن كلمة العرب من دون أن ينتبه له أحد.
ما حصل في هذا الإطار شكّل مفاجأة لم يكن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل يتوقعها، وما جرى قد يُصبح مدار نقاشٍ عميق داخل "التيار".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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