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لبنان

نائب يكشف: صوتت لجهاد أزعور "على راس السطح"

Lebanon 24
14-06-2023 | 11:06
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كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد في حديث لـ"الجديد" أنه صوت للوزير السابق جهاد ازعور "على راس السطح" لافتاً إلى أن هناك بعض النواب الشاهدين على تصويته.  
 
 
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