نائب يكشف: صوتت لجهاد أزعور "على راس السطح"

كشف عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد في حديث لـ"الجديد" أنه صوت للوزير السابق جهاد ازعور "على راس السطح" لافتاً إلى أن هناك بعض النواب الشاهدين على تصويته.

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