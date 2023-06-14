وزيرٌ يُهاجم جهاد أزعور: "مرشحٌ لا هوية له ولا لون"!

اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، أكدت تثبيت ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية بصفته مرشحاً ثابتاً ينطلق من 51 نائباً ملتزماً به، وذلك مقابل مرشح تقاطعي لا هوية له ولا لون، في إشارة إلى الوزير السابق جهاد أزعور.

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