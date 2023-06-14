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لبنان

وزيرٌ يُهاجم جهاد أزعور: "مرشحٌ لا هوية له ولا لون"!

Lebanon 24
14-06-2023 | 11:20
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اعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري أنّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، أكدت تثبيت ترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية بصفته مرشحاً ثابتاً ينطلق من 51 نائباً ملتزماً به، وذلك مقابل مرشح تقاطعي لا هوية له ولا لون، في إشارة إلى الوزير السابق جهاد أزعور.
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ورأى المكاري أنَّ الجلسة أوضحت مدى هشاشة ترشيح (أزعور) سواء من خلال الإقتراع أو عبر التصريحات التي تلت الجلسة، وقال: "نعم للحوار والانفتاح انطلاقاً من الترشيح الثابت والمستمر لسليمان فرنجية وليس انطلاقاً من استراتجيات الاستفزاز والتكتيكات القاصرة".
 
 
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