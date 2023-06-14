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لبنان

تغريدة لجبران باسيل عن جلسة اليوم.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
14-06-2023 | 11:30
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غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: 
 
"جلسة اليوم أثبتت كما قلنا امس أن لا أحد يستطيع تخطي المكوّن المسيحي في رئاسة الجمهورية
وان لا فرض للرئيس من أحد على أحد وان التيار ملتزم ويتبع قناعاته فقط ….
كل عناد سيقابله عناد آخر فلا حلّ إلا بالتوافق على البرنامج و على الرئيس من دون إقصاء أو تشاطر، ولا نجاح لأي رئيس بلا برنامج متفق عليه.
أسقطوا الشروط المسبقة فهذا ليس حوار، وأقلعوا عن نظريات الفرض والتحدّي فهذا ليس لبنان، ولاقونا إلى ورقة الاولويات الرئاسية مع اي تعديلات لازمة عليها،  فيسهل التلاقي على الأسماء التي تتناسب مع هكذا برنامج سيادي إصلاحي وخلاصي!" 
 
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