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لبنان
بيانٌ من الجيش عن إشتباكات بعلبك.. شاهدوا ماذا ضبطت العناصر العسكرية
Lebanon 24
14-06-2023
|
12:53
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:
بتاريخ 14 / 6 / 2023 نفذت وحدة خاصة من مديرية المخابرات عملية رصد لعصابة مسلحة في بلدة حورتعلا يرأسها المطلوب (ز.م.) المتهم بالمشاركة في إطلاق النار على دورية لمديرية المخابرات أثناء عملية دهم بتاريخ 16 / 2 / 2023 ما أدى إلى استشهاد 3 عسكريين، إضافة إلى الإتجار بالمخدرات والسرقة والسلب.
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أثناء عملية الرصد، حصل تبادل لإطلاق النار مع أفراد العصابة ما أدى إلى مقتل المطلوب، واستُتبعت العملية بقيام قوة من الجيش بتطويق أحد المستشفيات في المنطقة بعد نقل القتيل إليها، فأقدم عدد من أفراد العصابة على إطلاق النار داخل المستشفى وحاولوا احتجاز مواطنين كرهائن، ما أسفر عن تبادل لإطلاق النار معهم.
وتم توقيف عدد من أفراد العصابة وضبط كمية من الأسلحة والذخائر وعتاد حربي، وبوشر التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص، كما تجري المتابعة لتوقيف بقية أفراد العصابة".
وكان الجيش نفذ، اليوم، عملية أمنية ضدّ
مسلحين كانوا يتواجدون في محيط وداخل مستشفى دار الأمل الجامعي - بعلبك.
وخلال ساعات النهار، أقدم مسلحون بينهم امرأة على إدخال المدعو "ز.م." إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في بعلبك، وقد تبيّن أنه مصابٌ بطلقٍ ناري. وفي تلك الأثناء، إنتشرت العناصر المدجّجة بالسلاح في محيط المستشفى، الأمر الذي استدعى تدخل قوّة من الجيش التي وصلت إلى المكان.
وفور وصول القوّة العسكرية، دارت إشتباكات عنيفة بين الجيش والمسلحين في محيط المستشفى التي جرى تطويقها فوراً وقطع كل المنافذ والطرقات إليها.
وخلال الإشتباكات، أصيب الموظف محمد الرفاعي وأُدخل إلى غرفة العمليات فوراً لإجراء عملية جراحية له، فيما نفذ الجيش عملية تفتيشٍ لغرف في المستشفى، بعد عثوره على أسلحة مرمية على الأرض في داخلها.
وبحسب مندوبة "لبنان24"، فقد تبيّن أن بعض المطلوبين تحصّنوا في غرف المستشفى، وقد تمكن الجيش من توقيف المطلوب "ع.ن.م." الذي كان في المكان، فيما قُتل شقيق الأخير المدعو "ز.ن.م.".
وأشارت مصادر أمنيّة إلى أنّه تمّ العثور على سيارة رباعية الدفع مصابة بعشرات الطلقات النارية في محيط إحدى المزارع في بلدة مجدلون، ويُنفّذ الجيش عمليات دهم في المنطقة، وسط انتشار امني كثيف على طول طريق بعلبك الدوليّ ومحيط مستشفى دار الامل الجامعي.
وفي ظلّ التوتر القائم، عُلِم أنّ أهالي المرضى غادروا المستشفى، بينما بقي آخرون محاصرون داخل الغرف.
وللإشارة، فإنّ المدعو "ز.م." الذي نُقل إلى المستشفى قبل الإشتباكات لتلقي العلاج، مشتبه به في جريمة قتل 4 عناصر من مخابرات الجيش أثناء عملية دهمٍ شهدته بلدة حورتعلا قبل أشهر عديدة.
حدث منذ قليل داخل مستشفى دار الأمل الجامعي في البقاع pic.twitter.com/Sc0D38XsXH
— rimkanaan (@kanaanrimo) June 14, 2023
مسلحون امام مستشفى دار الامل الجامعي في بعلبك pic.twitter.com/xjncjdUxZJ
— Lebanon 24 (@Lebanon24) June 14, 2023
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