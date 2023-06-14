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لبنان

فرنجية: سعيدون جداً بنتيجة جلسة إنتخاب الرئيس اليوم ونعتبرها جيّدة

Lebanon 24
14-06-2023 | 13:19
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قالَ النائب طوني فرنجية إنَّ هناك رضى عن نتيجة جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء.
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال فرنجية: "سعيدون جداً بالنتيجة ونعتبرها جيّدة، واليوم لبنان بحاجة لوحدة أبنائه ولنظرة بنّاءة لمستقبله بعيدة عن التخوين". 
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لبنان

طوني فرنجية

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