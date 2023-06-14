فرنجية: سعيدون جداً بنتيجة جلسة إنتخاب الرئيس اليوم ونعتبرها جيّدة

قالَ النائب طوني فرنجية إنَّ هناك رضى عن نتيجة جلسة إنتخاب رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال فرنجية: "سعيدون جداً بالنتيجة ونعتبرها جيّدة، واليوم لبنان بحاجة لوحدة أبنائه ولنظرة بنّاءة لمستقبله بعيدة عن التخوين".