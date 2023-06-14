سفير لبنان في الإمارات: عائلة المواطن عز الدين بخير وستزور لبنان خلال "الأضحى"

أكّد السّفير اللبناني في دولة الإمارات العربية المتحدة فؤاد دندن أنه التقى عائلة المواطن اللبناني الراحل غازي عزالدين في الإمارات، مشيراً إلى أنّ جميع أفرادها بخير، ويتنقلون بحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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وبحسب دندن، فإن اللقاء الذي عُقد جمعه بإخوة عز الدين الذين أفرجت السلطات الأمنية الإماراتية عنهم، فضلاً عن أرملته رشا، وقال: "العائلة ستزور لبنان وعلى الأرجح خلال عطلة عيد الأضحى".

بدوره، شكرت عائلة عزّ الدين السفارة اللبنانية على جهودها، مثنية على تجاوب السلطات الإماراتيّة المُختصة معها.