من سامي الجميل.. كلامٌ جديد عن جلسة "الرئاسة" وهذا ما قاله

قال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر الـ LBCI إن "النقاش اليوم هو ان هناك مرشحاً تفوّق بشكل كبير على مرشح آخر، ولو حصلت الدورة الثانية لكان البلد قد شهد على انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وانما قرر البعض الخروج من الجلسة وتطيير النصاب".

Advertisement