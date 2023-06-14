أكد النائب ميشال معوض أن "هدفنا إيصال مرشحنا إلى ما فوق الـ59 صوتًا".

وفي حديث للـ"ال بي سي"، قال معوض: "اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية".