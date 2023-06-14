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لبنان

معوض: اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا

Lebanon 24
14-06-2023 | 13:32
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أكد النائب ميشال معوض أن "هدفنا إيصال مرشحنا إلى ما فوق الـ59 صوتًا".
 
وفي حديث للـ"ال بي سي"، قال معوض: "اليوم هو إنتصار حتى لو كان جزئيًا ونعتبر أننا أسسنا لمرشح بات يقترب من الأكثرية". 
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