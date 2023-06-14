Advertisement

لبنان

منيمنة: تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه

Lebanon 24
14-06-2023 | 13:39
A-
A+
Doc-P-1077581-638223722878694469.jpg
Doc-P-1077581-638223722878694469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال النائب ابراهيم منيمنة: "تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه".
 
وفي حديث للـ"ال بي سي"، أضاف منيمنة: "نحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سيتم تقديم طعن جديد أمام المجلس الدستوري بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية ظهر اليوم من قبل النواب بولا يعقوبيان وملحم خلف وابراهيم منيمنة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور وفراس حمدان ونجاة عون صليبا والياس جرادي وياسين ياسين وأشرف ريفي (LBCI)
lebanon 24
14/06/2023 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
3 جرحى في حادث سير على أوتوستراد نهر ابراهيم (صور)
lebanon 24
14/06/2023 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء ابراهيم الى النروج للمشاركة في منتدى اوسلو الدولي
lebanon 24
14/06/2023 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم: لا أرى رئيساً للجمهورية في الأفق
lebanon 24
14/06/2023 23:14:31 Lebanon 24 Lebanon 24

منيمنة

ابراهيم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:56 | 2023-06-14
15:53 | 2023-06-14
15:16 | 2023-06-14
15:03 | 2023-06-14
14:44 | 2023-06-14
14:29 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website