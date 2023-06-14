قال النائب ابراهيم منيمنة: "تجرعنا السم بالتصويت لمرشح لا نتبناه".

وفي حديث للـ"ال بي سي"، أضاف منيمنة: "نحن نتكلم عن تسوية سياسية تناقش بنود تتعلق بمصلحة الناس وهناك الكثير بعد من أسماء المرشحين المطروحة".