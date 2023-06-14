رقمٌ يكشف كلفة النزوح السوري في لبنان.. المبلغ هائل سنوياً

وفي حديث للـ"ام تي في"، قال بو حبيب: "الأوربيون يقولون إن الوقت لا يناسب الآن لعودة النازحين السوريين بحيث إنهم يطلبون اللجوء السياسي ونحن نقول هم لاجئون اقتصاديون ونطالب بالعودة".

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أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى أن "كلفة النزوح السوري في لبنان تتخطى الـ5 مليار دولار سنويا"، لافتاً إلى أن المبلغ "أكبر من المساعدات التي نحصل عليها".