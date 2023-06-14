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لبنان

رقمٌ يكشف كلفة النزوح السوري في لبنان.. المبلغ هائل سنوياً

Lebanon 24
14-06-2023 | 13:44
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أشار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى أن "كلفة النزوح السوري في لبنان تتخطى الـ5 مليار دولار سنويا"، لافتاً إلى أن المبلغ "أكبر من المساعدات التي نحصل عليها". 
 
وفي حديث للـ"ام تي في"، قال بو حبيب: "الأوربيون يقولون إن الوقت لا يناسب الآن لعودة النازحين السوريين بحيث إنهم يطلبون اللجوء السياسي ونحن نقول هم لاجئون اقتصاديون ونطالب بالعودة". 
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