Advertisement

لبنان

تم رصدُه.. هذا ما حصل بين باسيل وأحد النواب داخل البرلمان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-06-2023 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1077596-638223744728933867.jpg
Doc-P-1077596-638223744728933867.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جمعت دردشةٌ جانبيَّة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالنائب طوني فرنجيّة، وذلك على هامش جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريَّة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب.
وبحسب المعلومات، فإنَّ النقاش كان هادئاً وودياً بين الطرفين وتطرّق إلى الأجواء السياسيّة والإستحقاق الرئاسي، وقد حضره نوابٌ من "لبنان القوي" أبرزهم سيزار أبي خليل وجورج عطالله.
Advertisement
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:29 | 2023-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:56 | 2023-06-14
15:53 | 2023-06-14
15:16 | 2023-06-14
15:03 | 2023-06-14
14:44 | 2023-06-14
14:29 | 2023-06-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website