تم رصدُه.. هذا ما حصل بين باسيل وأحد النواب داخل البرلمان

جمعت دردشةٌ جانبيَّة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل بالنائب طوني فرنجيّة، وذلك على هامش جلسة إنتخاب رئيس الجمهوريَّة، اليوم الأربعاء، في مجلس النواب.

وبحسب المعلومات، فإنَّ النقاش كان هادئاً وودياً بين الطرفين وتطرّق إلى الأجواء السياسيّة والإستحقاق الرئاسي، وقد حضره نوابٌ من "لبنان القوي" أبرزهم سيزار أبي خليل وجورج عطالله.