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لبنان

تغريدة لافتة من جميل السيد.. ونصيحة لهؤلاء

Lebanon 24
14-06-2023 | 14:29
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غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: 
 
"بعد الشوط الثاني في المجلس اليوم من معمعة إنتخاب الرئيس،
خمس خلاصات للزملاء النواب:
١- لمّا ما بتعود تعرف الصحّ، شوف الغلط وعمول عكسه…
٢- ما بحياتك تدَيِّن حدا بتعرف إنّو ما رح يردِّلَّك …
٣- ما تُهرُب من المُرّ الى الأمَرّ مِنّو…
٤- إيّاكَ أن تَأْمَن مَن لا أمانَ لَهُ…
وأخيراً
٥- اذا قررت الدخول في أيّ أمْر او قرار او رهان، الذكاء بيقول:
أو إنتَ عارف من الأوّل إنّك قادر تكفّي فيه للآخر أو عارف من الأوّل انّك قادر تطلع منّو اذا تعَرْقَل.
لكن المصيبة اذا علِقْت بالنُصّ، لا قادر تطلع منّو ولا قادر تكفّي فيه…
الله يرحم الحجّة،
يا ابني، بعيونك بتشوف قدّامك، وبعقْلَك بتشوف كُلّ المَيْلات…"
 
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