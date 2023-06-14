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لبنان

إعلانٌ من وزير التربية.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
14-06-2023 | 15:03
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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، فتح باب الترشيح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي.

وجاء في الإعلان:

"لما كانت المادة 13 من قانون الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص رقم 285 تاريخ 30/04/2014، تنص على إنشاء مجلس للتعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكون من لبنانيين في عدادهم "خبيرين في التعليم العالي"،
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وحيث أن البند 3 من المادة 14 في القانون المذكور آنفاً ينص على أن يختار الوزير الخبيرين من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه خطيا بكتاب يوجهه إلى الوزير لهذه الغاية،
 
وحيث أن البند 5 من المادة ذاتها يشترط في الخبيرين أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي لمدّة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونا غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص، لذلك، يدعو وزير التربية والتعليم العالي الراغبين بالترشح لمركز خبير في مجلس التعليم العالي إلى التقدم بطلب الترشيح لهذه الغاية وفق النموذج المرفق ربطاً في المديرية العامة للتعليم العالي - مبنى وزارة التربية والتعليم العالي، وذلك ضمن المهلة التي ستبدأ يوم الجمعة 16/6/2023 وتنتهي يوم الإثنين 3/7/2023 ضمنا".
 
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