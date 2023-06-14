الصادق: ترشيح أزعور لم يسقط والسعودية لا تطلب من أحد إنتخاب مرشّح معين

قال النائب وضاح الصادق إنّ لبنان خسر كثيراً في ظل عدم تمكّن مجلس النواب من إنتخاب رئيسٍ للجمهورية، اليوم الأربعاء، وقال: "في السياسة ربحنا اليوم مباراة وانتقلنا إلى المرحلة الثانية التي تثبت أننا نمتلك 59 صوتاً لمرشحنا الذي طرحناه وهو الوزير السابق جهاد أزعور".

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وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، قال الصادق: "كنا متمسكين بميشال معوض وكان مرشحنا الوحيد وخيارنا الأول، وعندما لم يصل طلب منا أن نذهب إلى إسم آخر وكان جهاد أزعور الخيار الأمثل".



وأعلن الصادق أنّ "ترشيح أزعور لم يسقط"، مشيراً إلى أنه "عندما تم إتخاذ القرار بترشيح الأخير، كان الهدف هو التقارب مع الطرف الآخر بمرشح توافقي"، وأضاف: "خيارنا هو الإستمرار بدعم جهاد أزعور وحزب الله لا يعترف بلبنان منذ سنين طويلة ولا يستطيع اليوم فرض مرشحه علينا".



وأكمل: "الثنائي الشيعي كان صاحب القرار في البلد وهو شريك بالفساد وقد أوقف التحقيق بإنفجار المرفأ، ومع ذلك يقول لنا ثقوا بنا".



وفي سياق حديثه، اعتبر الصادق أنه ما من شيء جرى تطبيقه من إتفاق الطائف، وقال: "ذهبوا إلى إتفاق الدوحة الذي أوصلنا إلى ما نحن عليه اليوم ولا أحد يستطيع الإنقلاب على الطائف".



وتابع: "لست مع العقوبات الخارجية في موضوع الرئاسة بل مع العقوبات في موضوع الفساد وملف تفجير المرفأ. مع هذا، أقول إنّ لبنان ليس ضمن أولويات الدول الغربية والعربية ورسالة الخارجية الأميركية بدعوة النواب لتطبيق الدستور معيبة بحقهم".