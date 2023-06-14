نائب في "لبنان القوي" يهُاجم أحد زملائه "التغييرين": "روح تسلى بغيرنا"!

ردّ عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على "تويتر"، على تصريح للنائب وضاح الصادق، وقال: "وضاح، صحيح التيار عاطيكم وجّ هل فترة، بس روح تسلّى بغيرنا!".

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