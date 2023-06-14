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لبنان

الحاج حسن: ملف النازحين السوريين يحتاج إلى حوار مباشر بين دمشق وبيروت

Lebanon 24
14-06-2023 | 16:24
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أشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، إلى أن الحكومة اللبنانية كلفت وفدًا وزاريًا للذهاب إلى سوريا لبحث ملف عودة النازحين السوريين والآلية التي تخدم مصلحة لبنان وسوريا.
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وفي تصريحات عبر وكالة "سبوتنيك"، قال الحاج حسن "لا شك أن ملف النازحين السوريين صعب وشائك ويحتاج إلى بدايات، وهذه البدايات تتمثل بالحوار والنقاش السياسي المباشر بين الحكومتين اللبنانية والسورية وأيضًا ما يلي ذلك من نقاشات تقنية وأمنية بين البلدين حتى يصار إلى وضع رؤية مشتركة، وبالتالي أعتقد أنه من خلال هذا الأمر سنصل إلى خواتيم إيجابية جدًا لأننا في ملف النازحين السوريين نعاني من ضغط كبير على كافة الأصعدة".
 
وأعرب الحاج حسن عن اعتقاده بأنّ ملف النازحين سيصلُ حكماً إلى خواتيم إيجابية، وقال: "لبنان يعاني من أزمة اقتصادية اجتماعية خانقة جدًا ونحن أكثر دولة في العالم تحملت أو استوعبت عدداً هائلاً وكبيراً من الإخوة النازحين السوريين".
وأضاف: "حتى الآن لبنان لا يتلقى المساعدات الكافية الوافية، كما أنّ هناك الكثير من الأسئلة على آلية المساعدات. ومع هذا، نطالب المجتمع الدولي بمساعدة مختلف القطاعات التي تعاني جداً في ظلّ النزوح". 
 
 
 
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