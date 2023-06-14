المرتضى: أزعور فجّر نفسه!

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إعتبر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن "صاحب الحاجة أرعن".وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر": "ازعور أغواه حبّ الظهور، قبِل الدور الذي رسمه بعض الخارج مع "تعساء الحظ وخائبي الرجا" في الداخل، فارتدى حزاماً ناسفاً وفجّر نفسه في ساحة نزالٍ انتخابي مع الوزير فرنجية ساعياً الى تفجير فرص الأخير، فهلك، امّا سليمان بيك فنجا وخرج اكثر ثباتاً وتألقاً".وأضاف: "الخارج الذي جيّش لجهاد أزعور لا يريد الخير للبنان. وعلى البعض مراجعة رهاناته الخاسرة والخاطئة والإحتكام للعقل عندها سوف يقتنع الجميع ان الوزير سليمان فرنجية صادقٌ وحرٌّ ومقدامٌ ووطنيٌّ، حريصٌ على الوجود المسيحي الفاعل، مطمئنٌ للكلّ ومنفتحٌ على العالم اجمع ما عدا اسرائيل".وتابع: "سليمان فرنجية بقوة الله ورضاه هو الرئيس القادم للجمهورية الذي سيقود البلاد الى شاطىء الأمان ويقود اللبنانيين الى التلاقي من جديد، ويحمي البلاد والعباد من مكائد الشرّ".