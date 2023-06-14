الموفد الفرنسي لن يبدأ مهمّته من الصفر

حسب دبلوماسي يتردد على عاصمة أوروبية، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي، لن يبدأ مهمته من الصفر، بل سيكون لديه خارطة الطريق بعد يوم غد الجمعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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