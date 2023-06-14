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لبنان
الموفد الفرنسي لن يبدأ مهمّته من الصفر
Lebanon 24
14-06-2023
|
17:00
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حسب دبلوماسي يتردد على عاصمة أوروبية، فإن الموفد الرئاسي الفرنسي، لن يبدأ مهمته من الصفر، بل سيكون لديه خارطة الطريق بعد يوم غد الجمعة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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