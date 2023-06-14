سيُفاجأ الموظفون والمتقاعدون أن بيان وزارة المالية عن تحويل مساعدات شهري أيار وحزيران ليس بمهلة، فالتحويل يقف عند 3 مساعدات أو أربع من أصل الراتب فقط على سعر صيرفة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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