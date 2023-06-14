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لبنان

بكركي غير راضية عن المعطلين ولا سيما النواب المسيحيين

Lebanon 24
14-06-2023 | 22:29
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لفتت مصادر كنسية عبر "نداء الوطن"، تعقيباً على الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية، الى ارتياح بكركي "للعملية الديموقراطية التي سادت الدورة الاولى من الجلسة، والى المرارة والاستياء الشديدين من تعطيل النصاب في الدورة الثانية، وكأن المطلوب إطالة أمد الفراغ". وحملت المصادر بشدة على "النواب المعطلين، ولا سيما النواب المسيحيين، الذين انسحبوا بعد انتهاء الفرز، بينما يقضي الواجب بأن يقوم النائب بدوره، لأن الجلسات المتتالية ستؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية حتماً".
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