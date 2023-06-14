24
o
بيروت
27
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
دولرة الاقساط المدرسية تُهدّد العام الدراسي المقبل
Lebanon 24
14-06-2023
|
22:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت رشا يوسف في" الديار": يواجه القطاع التربوي في لبنان حاليا أصعب مواجهة في تاريخه إذ يتعرض لجملة من المصاعب يضطر معها لاتخاذ بعض الإجراءات التي تضعه في مواجهة أهالي الطلاب فالواقع المعيشي المتردي يجبره على رفع أقساطه المدرسيه وهذا بالنتيجة يثقل كاهل الأهالي فيرفعون الصوت بالرفض مع العلم ان السنة الدراسية المقبلة قد تشهد تطورات قد لا تكون لمصلحة الاهالي عندما تعمد الادارات المدرسية في القطاع الخاص الى دولرة الاقساط المدرسية فيقع الاهالي امام خيارين اما الموافقة اجباريا مع ما يستتبع ذلك من ضغوط مادية عليهم واما اللجوء الى المدارس الرسمية التي يحكى عن وزير التربية انه بصدد دولرة الرسوم اي الاقساط المدرسية وان كانت لا تقارن بأقساط التعليم الخاص وبالتالي فإن مصير العام الدراسي المقبل مهدد بالتعطيل والاضرابات والاعتصامات وتنتهي الى امور لا تحمد عقباها والدولة أمام كل هذه التحركات غائبة تقف متفرجه تاركه الجميع في مواجهة بعضهم البعض . كما ان بعض المدارس لجأت الى العديد من الأمور والوسائل الاخرى التي تعينها على مواجهة الظرف المؤلم في البلاد والتي تساعدها على الإستمرار في القيام بواجبها وعمدت الى التفاهم مع لجان الاهل على التخفيف قدر الامكان من بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الحياة الدراسية.
Advertisement
فيقول رئيس مجلس ادارة احدى المدارس الواقعة في منطقة الجبل جاد ملاعب أن المدرسة مضطرة لأتباع جملة من الأمور التي تساعد على إعطاء فريقها التربوي حقوقه والتي تؤمن لها الاستمرارية. إن نصف المدارس الخاصة هو مجاني وقد اضطرت المدارس كلها الى رفع اقساطها للعام المقبل لأن الواقع الذي نعيشه مأساوي وللأسف لا يمكن الهروب منه بتاتا لأسباب عدة. كما أن لكل مدرسة ظروفها واوضاعها الخاصة ومصاريفها التشغيليه لذا نسبة الزيادات فيها مختلفة . فنحن نراعي أن تكون الزيادة منطقيه إن باتجاه الأهل أو باتجاه المعلمين والمعلمات الذين نعتبر حقوقهم مقدسة .
نطالب ونتمنى ان يصار الى وضع خطة واقعيه للوقوف الى جانب الأساتذة والطلاب لإنقاذ التعليم في لبنان فإذا انهار القطاع التربوي التعليمي ستنهار كل القطاعات الأخرى.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
05:30 | 2023-06-14
14/06/2023 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لماريتا الحلاني من المالديف... هكذا تمضي شهر العسل مع زوجها هناك
Lebanon 24
أوّل فيديو لماريتا الحلاني من المالديف... هكذا تمضي شهر العسل مع زوجها هناك
09:48 | 2023-06-14
14/06/2023 09:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم خارطة تصويت النواب خلال جلسة "إنتخاب الرئيس" اليوم
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم خارطة تصويت النواب خلال جلسة "إنتخاب الرئيس" اليوم
06:48 | 2023-06-14
14/06/2023 06:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)
09:29 | 2023-06-14
14/06/2023 09:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
11:09 | 2023-06-14
14/06/2023 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2023-06-15
دائرة الفقر المتسعة في لبنان: أولى عواقبها.. عمالة الأطفال
02:00 | 2023-06-15
قراءة هادئة في نتائج الجلسة الـ 12... تعادل في السلبية
02:15 | 2023-06-15
بعد الجلسة ...هكذا سيتحرّك جنبلاط
01:45 | 2023-06-15
باسيل والاقتراع العوني: "كلّن يعني كلّن"
01:30 | 2023-06-15
أزعور سيعود الى صندوق النقد؟
01:15 | 2023-06-15
متى سيدعو بري لجلسة انتخابية جديدة؟
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
15/06/2023 09:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
15/06/2023 09:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
15/06/2023 09:39:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact