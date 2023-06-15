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لبنان

عمرها 4 سنوات... هكذا سقطت من الطابق الثالث

Lebanon 24
15-06-2023 | 00:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض الطفلة "أ. ق"(4 سنوات)، لحادثة سقوط من الطابق الثالث من أحد الأبنية في بلدة سير الضنية.

وفور سقوطها، عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي.
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سير الضنية

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