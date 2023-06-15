عمرها 4 سنوات... هكذا سقطت من الطابق الثالث

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرّض الطفلة "أ. ق"(4 سنوات)، لحادثة سقوط من الطابق الثالث من أحد الأبنية في بلدة سير الضنية.



وفور سقوطها، عملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة على نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

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