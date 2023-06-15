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لبنان

بعد الجلسة ...هكذا سيتحرّك جنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2023 | 02:15
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رأت مصادر سياسية متابعة إنَّ "الغزل" الذي حصل خلال السّاعات التي سبقت جلسة مجلس النواب بين رئيس مجلس النوّاب نبيه بري من جهة ورئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط من جهة أخرى، يشير إلى أن هناك بوادر إيجابيّة قد تحصلُ على صعيد الطرفين.
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وبحسب المصادر، فإنَّ إشارة جنبلاط الإيجابية باتجاه بري وقوله إنه ما من شيء يمكنه هزّ علاقته بالأخير، يوحي بأن "زعيم المختارة" قد يلجأ إلى خطّة جديدة في ملف الرئاسة تتلاءم مع حليفه "التاريخي" ولا تؤدي إلى "كسر الجرة" معه.
وتضيف: "من الممكن أن يقول جنبلاط لاحقاً إنه أدّى قسطه للعلى بتأييده المرشح الرئاسي جهاد أزعور وسيطالب بالحوار الوطني الجامع بعيداً عن أي شروط، وهذا الأمر سيؤيده رئيس مجلس النواب حُكماً".
وبحسب المصادر، فإنَّ جنبلاط قد يكون "أوّل" المساهمين في إتمام الحوار، فيما من المتوقع أن تكون له زيارة قريبة إلى عين التينة لوضع خطوت جديدة مع بري من أجل المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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