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لبنان

أزعور سيعود الى صندوق النقد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-06-2023 | 01:30
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قبل ايام قليلة، أعلن صندوق النقد الدولي، أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور تخلى عن مهامه مؤقتًا بالصندوق، وذلك مع طرح اسمه مرشحًا لرئاسة للجمهورية.
وفيما أشارت مديرة الاتصالات بصندوق النقد جولي كوزاك الى "أن أزعور في إجازة من الصندوق"، أفادت معلومات موثوقة ان المهلة الممنوحة لأزعور  بتعليق عمله في الصندوق ونيل اجازته السنوية، ليست مفتوحة، ولذلك سيكون هناك موقف لأزعور خلال أيام من هذا الأمر مع ترجيح عودته الى عمله في انتظار حصول اي طارئ رئاسي، لا سيما وأن الخطوات الاساسية لترشيحه قد انجزت وبات الامر في يد مجلس النواب".
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وكان أزعور اصدر ، عقب جلسة مجلس النواب امس بيانا جاء فيه التالي: "أتقدّم بالشكر والتقدير من جميع النواب الذين أولوني ثقتهم من خلال تصويتهم لي في الدورة الأولى من جلسة اليوم".
وتابع، "أتمنى أن يكون المشهد الجديد حافزاً على التلاقي على خيار إخراج لبنان من الأزمة، من خلال احترام ما عبّرت عنه غالبية النواب".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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