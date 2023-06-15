باسيل والاقتراع العوني: "كلّن يعني كلّن"

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يسعى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل منذ يوم أمس للتسويق بشكل جدي لفكرة تصويت كل "الكتلة العونية" داخل "تكتل لبنان القوي" لصالح المرشح جهاد ازعور.وبحسب المصادر فإن باسيل لا يريد ان يظهر امام حلفائه وخصومه بمظهر الضعيف، وكرئيس كتلة نيابية صغيرة، لان الامر يؤثر على موقعه التفاوضي في المرحلة المقبلة.وترى المصادر "أن باسيل يريد التفاوض على رأس كتلة مؤلفة من ٢٠ نائبا وليس بإعتباره يمثل ١٠ او ١٢ نائبا فقط، لذلك فإن الناشطين العونيين بدأوا الترويج امس لفكرة تصويت جميع نواب الكتلة لصالح ازعور".