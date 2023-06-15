"التغييريون" ينسحبون

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تفيد المعطيات الاخيرة أن عددا من "نواب التغيير" والنواب المستقلين سينسحبون من دعم المرشح الرئاسي جهاد ازعور. ولعل التصريحات العلنية للبعض منهم بشأن تعرضه للضغوط تؤكد انهم لن يكرروا التجربة.وتقول المصادر "إن الايام المقبلة قد تشهد اعلانا رسميا من بعض النواب انهم لن يكونوا الى جانب ازعور في اي جلسة انتخابية مقبلة".