أعطال اوجيرو تتزايد.. وتصل الى هذه المنطقة

أعلنت هيئة أوجيرو عَبرَ تويتر ان عُطلاً طرأ في سنترال صوفر بسب الضغط على المولدات، ما أَدّى إلى توقُّف الخدمات في المنطقة المذكورة، مشيرة الى ان الفرق تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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