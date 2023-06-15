26
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
26
o
بعلبك
27
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"صفّرنا الرسوم": حملة جديدة من شركة "OMT"
Lebanon 24
15-06-2023
|
03:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أطلقت شركة OMT في 15 حزيران 2023 حملة جديدة بعنوان "صفّرنا الرسوم" على خدمة تحويل الأموال داخل لبنان (Intra) بالليرة اللبنانية.
تُمكّن هذه الحملة زبائن OMT – أينما وجدوا في لبنان – من إرسال واستلام التحاويل المالية (Intra) بالليرة اللبنانية من دون أيّ رسوم عبر أكثر من 1,400 مركز وكيل منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية.
Advertisement
وتأتي هذه الخطوة لتجدّد OMT التزامها بشعار "حدّك" ولتقريب المسافات والتخفيف من أعباء التنقّل بين المناطق اللبنانية.
لبنان
إقتصاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة صاحبة صوت رائع تنفصل عن زوجها... تُسافر لأميركا وتعيش قصّة حبّ جديدة
05:30 | 2023-06-14
14/06/2023 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل فيديو لماريتا الحلاني من المالديف... هكذا تمضي شهر العسل مع زوجها هناك
Lebanon 24
أوّل فيديو لماريتا الحلاني من المالديف... هكذا تمضي شهر العسل مع زوجها هناك
09:48 | 2023-06-14
14/06/2023 09:48:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم خارطة تصويت النواب خلال جلسة "إنتخاب الرئيس" اليوم
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم خارطة تصويت النواب خلال جلسة "إنتخاب الرئيس" اليوم
06:48 | 2023-06-14
14/06/2023 06:48:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)
Lebanon 24
إشتباكات تدور بين الجيش ومسلّحين في محيط مستشفى.. بالتفاصيل إليكم ما يجري في بعلبك (فيديو)
09:29 | 2023-06-14
14/06/2023 09:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
Lebanon 24
مفاجأة عن النائب الذي إنتخب "جهاد العرب" اليوم.. لن تتوقعوا من أي كتلة!
11:09 | 2023-06-14
14/06/2023 11:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-06-15
استقطاب سياسي حاد.. لماذا يتصاعد الحديث عن "مخاوف أمنية"؟!
04:39 | 2023-06-15
جلسة للجان المشتركة في مجلس النواب
04:30 | 2023-06-15
المعارضة نحو اهتزاز تماسكها… فهل انتهى أزعور؟!
04:23 | 2023-06-15
المرتضى وجه دعوة لنظيرته السورية لزيارة لبنان
03:57 | 2023-06-15
العماد جوزف عون: الجيش يضع جميع طاقاته في خدمة الشأن البيئي
03:48 | 2023-06-15
تحطيم تماثيل في كنيسة في جبيل
فيديو
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
رجل أعمال يهوي من الجو ويسقط قتيلا.. شاهدوا ماذا حصل معه (فيديو)
00:32 | 2023-06-14
15/06/2023 11:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
Lebanon 24
معلومات تنشر للمرة الأولى.. هذا ما جرى لحظة إدخال صدام حسين غرفة الإعدام ورئيس عربي بكى 3 مرات
16:12 | 2023-06-09
15/06/2023 11:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
Lebanon 24
فيديو مروع.. عاصفة تخطف ابن الـ 9 سنوات وتقذفه من على علو 20 قدماً شاهدوا ماذا حصل
02:00 | 2023-06-08
15/06/2023 11:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact