"صفّرنا الرسوم": حملة جديدة من شركة "OMT"

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تُمكّن هذه الحملة زبائن OMT – أينما وجدوا في لبنان – من إرسال واستلام التحاويل المالية (Intra) بالليرة اللبنانية من دون أيّ رسوم عبر أكثر من 1,400 مركز وكيل منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية.وتأتي هذه الخطوة لتجدّد OMT التزامها بشعار "حدّك" ولتقريب المسافات والتخفيف من أعباء التنقّل بين المناطق اللبنانية.