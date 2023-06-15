Advertisement

لبنان

"صفّرنا الرسوم": حملة جديدة من شركة "OMT"

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:10
A-
A+
Doc-P-1077743-638224207478121132.jpg
Doc-P-1077743-638224207478121132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


أطلقت شركة OMT في 15 حزيران 2023 حملة جديدة بعنوان "صفّرنا الرسوم" على خدمة تحويل الأموال داخل لبنان (Intra) بالليرة اللبنانية. 

تُمكّن هذه الحملة زبائن OMT – أينما وجدوا في لبنان – من إرسال واستلام التحاويل المالية (Intra) بالليرة اللبنانية من دون أيّ رسوم عبر أكثر من 1,400 مركز وكيل منتشرين على كافّة الأراضي اللبنانية. 
Advertisement

وتأتي هذه الخطوة لتجدّد OMT التزامها بشعار "حدّك" ولتقريب المسافات والتخفيف من أعباء التنقّل بين المناطق اللبنانية.

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-06-15
04:39 | 2023-06-15
04:30 | 2023-06-15
04:23 | 2023-06-15
03:57 | 2023-06-15
03:48 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website