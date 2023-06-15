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لبنان

ما جديد المعلومات حول عصابة زين العابدين نايف المصري؟

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:12
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أوقفت مخابرات الجيش توقف جديدين من عصابة زين العابدين نايف المصري الذي داهمته المخابرات يوم أمس بعد ان كان مطلوبا بجرائم عدة منها اطلاق النار على الجيش ما ادى الى استشهاد ثلاثة عسكريين في عملية سابقة ، بحسب ما ذكرت قناة الـLBCI.
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