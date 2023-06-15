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لبنان

صيد ثمين.. عصابة سرقة سيارات وخطف في قبضة شعبة المعلومات

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:13
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة سرقة السيارات التي يتم استخدامها لتنفيذ عمليات أخرى كسلب وخطف من مختلف المناطق اللبنانية، ومنها بتاريخ 13-5-2023، حيث أقدم مجهولون على سرقة سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" لون جردوني من محلة أدما.
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بعد المتابعة التي قامت بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تبيّن لها ان "الشيروكي" استُخدِم في تنفيذ:

- محاولة خطف وسلب في محلة المنارة بتاريخ 21-5-2023.

- خطف عراقيَين في محلة الحمرا بتاريخ 27-5-2023، وتركهم بالتاريخ ذاته في محلة طبرجا.

- خطف مواطن سعودي بتاريخ 28-5-2023 من محلة اوتوستراد المدينة الرياضية - خلدة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد هويات أفراد عصابة سرقة سيارات تنشط في محافظتي جبل لبنان والبقاع، الذين نفّذوا عملية سرقة السيّارة رباعية الدفع المستخدمة في عمليات الخطف ومحاولة الخطف المذكورة، ومن بينهم الرأس المدبر، ويدعى:

أ. ز. (مواليد عام 1996، سوري)
بتاريخ 29-5-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من تنفيذ كمين محكم في محلة عين كفرزبد أدى إلى توقيفه وبرفقته شقيقه المدعو: (ع. ز.، مواليد عام 1999، سوري)

وبتفتيشهما ضبط بحوزة الثاني كمية من حشيشة الكيف و/50/ حبة كبتاغون.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول أنه الرأس المدبّر لعصابة سرقة سيارات، نفذّ أفرادها أكثر من /5/ عمليات سرقة من محافظتي جبل لبنان والبقاع، ومن بينها سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" من محلة أدما، كذلك صرّح بأنه كان يتم نقل السيارات المسروقة الى منطقة البقاع - بريتال وبيعها في المحلة. كما أفاد الثاني بقيامه بترويج المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي أفراد العصابة.
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