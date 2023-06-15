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لبنان

عقيص: اتصالات مرتقبة بين القوات و الوطني الحر

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:30
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أشار النائب جورج عقيص في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان"، إلى أن "بعض الأصوات في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية أمس ذهب في اتجاه غير متوقع"، وقال:  "لكن الفارق بين توقعنا المنطقي، وبين النتيجة التي حصل عليها المرشح جهاد أزعور ليس كبيرا، ولا يلغي واقع أنه تقدم بشكل واضح على المرشح الآخر".
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ولفت إلى أنه "لو بقيت اللعبة ديموقراطية وتمارس بشكل صحيح لوجد احتمال انتخاب رئيس، لكن للأسف بقي الفريق نفسه على النهج عينه، في ظل الظرف الصعب الذي يمر فيه لبنان".

وأكد أن "القوات تواصلت أمس مع حلفائها في المعارضة، وستجري اتصالات مع  التيار الوطني الحر في الأيام المقبلة لتحديد الموقف المناسب".

وشدد على "انتظار تعيين جلسة انتخاب أخرى، ولاسيما أن "مواعيد جلسات الانتخاب يجب أن تكون متتالية، آملا في أن "تبقى العملية "ملبننة" وأن تسير بطريقة ديموقراطية ودستورية".

أما عن لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غداً، قال: "لا أعزل لبنان عما يدور حوله، ولكن الأيادي الأطول في هذا الاستحقاق هي أيادي النواب الذين يقترعون في الصندوق".
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