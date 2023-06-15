Advertisement

لبنان

عبدالله : اللقاء الديمقراطي أول من رشح أزعور رئيسًا توافقيًّا

Lebanon 24
15-06-2023 | 03:33
A-
A+
Doc-P-1077755-638224220561838197.jpg
Doc-P-1077755-638224220561838197.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار النائب بلال عبدالله في حديث إلى "صوت كل لبنان"، إلى أن "اللقاء الديمقراطي هو أول من رشح جهاد أزعور بصفة رئيس توافقي، غير أن منحى الأمور جعله مرشح تحد بعدما رفض الفريق الآخر ترشيحه"، ولفت إلى أن "الأيام المقبلة ستظهر ان كان التقاطع على أزعور سيستمر، لكننا لا نزال في المربع نفسه الذي يدعو إلى إنتاج صيغة توافقية لبنانية داخلية تخرج من إطار مرشحي التحدي، لأن أحدا لا يملك أكثرية النصاب ولن يملكها في ظل الاصطفاف القائم والانقسام العمودي الذي يعد جزء منه طائفيا".
Advertisement

وعن إصرار الثنائي "أمل" - "حزب الله" على ترشيح سليمان فرنجية، اعتبر أن "هذا الموقف أنتج تقاطعا بين القوى"، وأوضح أن "اللقاء الديموقراطي ينتظر مجريات الأمور لمحاولة إعادة تنشيط مساعي التوافق والتسوية الداخلية في ظل تعثر الصيغ الإقليمية والدولية تجاه لبنان"، وقال:"لا نرى حتى الآن مشروعا عربيا دوليا لمساعدة لبنان في حل مشاكله، ودعوات اللبنانيين إلى انتخاب رئيس غير كافية".

وأضاف: "إذا أرادت الدول فعلا مساعدة لبنان، أتمنى أن تخرج من إطار صياغة توجهاتها نحوه وفق مصالحها المباشرة فقط، وأن تساعده على الخروج من التردي الكامل لمؤسسات الدولة على قاعدة أن نكون كلبنانيين جديرين بالاستمرار في هذا البلد".

وعن "لقاء ماكرون – بن سلمان"، أكد عبدالله "التعويل على كل اللقاءات الدولية التي تحاول مساعدة لبنان".

وختم مؤكدا أن "العلاقة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ووليد جنبلاط، كانت وستبقى متينة ويحكمها الحرص الوطني العام، مع احترام كل فريق خصوصية الآخر حتى لو كان هناك تباين في بعض المواقف".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:29 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2023-06-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-06-15
04:39 | 2023-06-15
04:30 | 2023-06-15
04:23 | 2023-06-15
03:57 | 2023-06-15
03:48 | 2023-06-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website