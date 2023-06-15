بعد الجو الربيعي.. موجة حارة تصل الى لبنان في هذا الموعد

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال وفي المناطق الداخلية، وبداية انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر ورطب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الجمعة، حيث يتأثر لبنان تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية ومصر، تؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة حتى بعد ظهر يوم السبت حيث تنحسر تدريجيا مع بعض التقلبات المحلية حتى بداية الأسبوع المقبل.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و 30 درجة في بيروت.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة على الساحل وفي الداخل بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة مع تشكل ضباب على المرتفعات المتوسطة ورياح ناشطة أحيانا.الجمعة: قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وملحوظ على الجبال وفي المناطق الداخلية، وبداية انخفاض تدريجي في نسبة الرطوبة.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية ، ثم تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات وتصبح الأجواء مهيأة لامطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية اعتبارا من المساء، كما تنشط الرياح أحيانا.الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة أحيانا في المناطق الشمالية والداخلية خصوصا فترة قبل الظهر.-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة، فوق الجبال من 15 الى 26 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 23 درجة .-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,27-ساعة غروب الشمس:19,51