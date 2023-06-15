خبر سار للعسكريين..هذا ما اعلنته "المالية" حول المساعدة المؤقتة

صدر عن وزارة المالية، البيان الاتي:

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أعلنت وزارة المالية أنه تمّ تحويل المساعدة المؤقتة للعسكريين والتي تُعادل ثلاثة رواتب عن شهر أيار، وللمتقاعدين عسكريين ومدنيين التي تعادل ستة معاشات عن شهري أيار وحزيران، أما بخصوص العاملين في الإدارة العامة فسيتم تحوبل المساعدة تلك، اعتباراً من يوم غد الجمعة 16/6/2023 .